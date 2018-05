Paranoia nacional

Quien vive en la Argentina se acostumbra a preguntarse al comienzo de cada jornada cuál será la denuncia paranoica del día. Puede ser la esposa de “Chiquito” Romero, que ve en la lesión de su marido la excusa para una conspiración que lo excluye del Mundial. Puede ser Lilita Carrió afirmando, mientras mira hacia fuera de cámara con gesto suspicaz, que sabe los nombres de quienes sabotearon el peso a través de la escalada del dólar.

Casi no hay manera, a menos que uno se convierta en ermitaño, de no enterarse de todo lo que pasa, sea importante o no para la vida propia y para la de la sociedad. Respirando apenas bajo el alud de información, y sin capacidad y (lo peor) sin voluntad para preguntarse por la veracidad, para hacer una mínima investigación por cuenta propia y sin coraje para dudar, las personas se aferran a cualquier explicación por exótica e inverosímil que sea. Campo fértil para sofistas (como los que asesoran a gobiernos, políticos u organizaciones) y para pescadores de río revuelto. El poderoso sistema de intereses, lobbies, etc., actuante está a menudo infectado de actitudes paranoicas colectivas, dice Zoja. Y estas actitudes no se extienden en un solo nivel social, cultural y económico, sino que abarca a todos. Incluso abarca ideologías. Los populismos acusan de todos los males al neoliberalismo y el neoliberalismo ve al Diablo en el populismo. Mientras ambos se alternan, las masas hambrientas de promesas esperanzadoras y de explicaciones simples corren hoy detrás de uno y mañana detrás del otro. El círculo hipervicioso se cierra cuando los sucesivos fracasos son atribuidos a conspiraciones fraguadas desde el campo opuesto. En ambos casos un gran fertilizador de la paranoia es el miedo. Siembra miedo y cosecharás seguidores que habrán anulado y desterrado su capacidad de pensar.