Tarifas / Rodolfo Urtubey confirma voto en contra del proyecto peronista

El senador salteño dijo que la iniciativa tiene un costo fiscal

Nacionales / Salta - Categórico, el senador Rodolfo Urtubey confirmó que votará en contra del proyecto que impulsa el peronismo para retrotraer los valores de las tarifas y prohibir que aumenten más allá de los salarios, y aseguró que en tal sentido lo harán los otros dos senadores por Salta -Cristina Fiore Viñuales y Juan Carlos Romero, ambos del Interbloque Federal-.

En declaraciones a radio Mitre, el legislador consideró que la iniciativa tiene un costo fiscal que “es astronómico” y dijo que junto a sus pares salteños, “vamos a sostener la postura del gobernador de seguir explorando la posibilidad de un proyecto alternativo y que permita traer un alivio a los millones de usuarios que están padeciendo las consecuencias de esta actualización tantos años postergada”.

Según Urtubey, la ley que avalará el interbloque Argentina Federal, acompañado por el kirchnerismo, no tiene “sentido práctico”. “Hay una mala lectura política. Nosotros no hemos logrado convencer a muchos de nuestros compañeros de bancada, pero seguiremos trabajando en eso. Quien tiene que ganar o perder es la gente. Si privilegiamos el microclima político a ver quién gana y quién pierde y el usuario mañana se entera que de aquí no salió nada bueno, me parece que perdemos todo”, analizó.