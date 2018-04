SOLEDAD / El Día del Otoño

Con los cuerpos en pausa, la mirada en espera, abrazados a nosotros, celebraríamos el aroma, la espuma del cortado, el aire diáfano y esos cálidos rayos que ya se insinúan. Por una jornada más nos permitiríamos la indolencia y la despreocupación propias de las vacaciones. El mensaje de los días previos promovería la calma y el abandono de toda inquietud: “Día del otoño: mañana también será ayer”.

Las facturas interpersonales acumuladas vencerían en el transcurso de ese día. Se darían por pagadas y cobradas. Las conversaciones o tratos pendientes con personas que nos resulten desagradables se postergarían hasta el próximo invierno. En las radios pasarían temas musicales alusivos que remitan al sentido de lo que se conmemora. Iríamos por las calles cantando Donde manda marinero, a coro con Andrés Calamaro: “No sé qué quiero pero sé lo que no quiero/ sé lo que no quiero/ y no lo puedo evitar/ puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando/ lo estoy pensando pero estoy cansado de pensar”.

En lo que respecta a sentimientos y deseos, las personas quedarían libradas a suerte y verdad. Un ciudadano argentino de cierta edad ya ha vivido lo suficiente en este país como para tener derecho a no saber todavía lo que carajo quiere, pero al menos debe estar convencido de lo que ya no quiere. En el transcurso de los festejos por el Día del Otoño no estará permitido alterar la calma con gritos o insultos a quienes se acusa de ser los supuestos culpables de todo lo que nos pasa. Aun cuando se los mencione a modo de ejemplo de lo que no se soporta más. En una silenciosa retrospección, cada uno sabrá si tiene, o no, que hacerse cargo de algo.