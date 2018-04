PEÑA VS. MONZO / Salida forzada

Una fecha, un plazo fijo, tal vez. Macri no solo se irrita al ver el costo de vida o la cantidad de activos externos baratos que liquida el Banco Central, más se indigna cuando esos números engendran otros en las encuestas: los que señalan mermas inquietantes suyas ante la consideración popular, incluyendo en ese ejercicio la novedad de que también retrocede una imbatible de la cúpula oficialista: María Eugenia Vidal. Un atónito resultado ya que la gobernadora era incombustible al extremo de que la oposición cristinista, como última variante ofensiva, había optado por cuestionarla por “buena”. En el record de la política no se inscribe ningún antecedente tan ridículo. DSiempre con red y cierta conformidad: finalmente la plata en votos, el capital que ellos pierden en la opinión pública, no hace rico a nadie, no se traslada a ningún contrincante, apenas se desliza en un fregadero desesperanzado.