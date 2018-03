"La decisión de los jueces fue innecesaria"

Ricardo Gil Lavedra, abogado de la AFIP, dijo que recurrirá

Judiciales - El abogado de la AFIP en la causa contra el empresario Cristóbal López, Ricardo Gil Lavedra, afirmó este lunes sobre el cambio de carátula en la causa que se le sigue al López que "vamos a recurrir el procesamiento. Me sorprendió la decisión de los jueces porque era innecesaria. La Cámara de Casación ya había decidido, una de las cosas era porque se hizo la negociación desde la AFIP, además porque tiene relación con otras causas. Siento que fue una decisión equivocada e innecesaria".

Gil Lavedra fundamentó su decisión al señalar que "el cambio de calificación genera efectos irreversibles que es la posibilidad que con la atribución de un delito penal tributario se pueda entrar en el plan de facilidades de pago de la moratoria y con eso extinguir la acción penal. Lo que traería por consiguiente la impunidad de los funcionarios involucrados".

"Nosotros sostenemos que los autores son los funcionarios públicos que diseñaron un sistema para que Cristóbal López no pagara. López se acogiendo a planes de financiamiento que tampoco pagaba y para hacer esto lo sacaban de una lista de morosos en la cual no lo hacían figurar. Y cuando esto no alcanzaba le daban un plan particular", explicó Gil Lavedra sobre el modus operandi del empresario.