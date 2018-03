Escribo para que me quieran menos

Cultura y espectáculos

realities

Los periodistas culturales de los diarios: suelen llegar corriendo, suelen marcharse a toda prisa. Tienen que cubrir esto y aquello, te entrevistan pero les están esperando ya en otro sitio. A menudo se disculpan porque no les ha dado tiempo a leer tu libro o no pudieron acabarlo. Con frecuencia puedo ver por dónde van, más o menos a que altura del libro han introducido el marcapáginas o la solapa. Ser escritor no es fácil, ser periodista cultural en un diario, y sobre todo si te interesa la literatura, es más difícil aún. Yo procuro consolarlos, sé que es imposible, que no pueden llegar a todo. Que el día que se tomó la decisión de que las secciones culturales se llamasen “” se jodió la cultura, la literatura ni te cuento. El patito feo de los periódicos. El fantasma que casi nunca se manifiesta en las televisiones. Y cada vez con menos periodistas para cubrirlo todo, por las reducciones de plantilla y porque la moda es cultura, la gastronomía es cultura, hasta losentran de alguna manera en esa categoría. No os sintáis mal, estamos todos en lo mismo, me gustaría decirles, remamos en la misma dirección. Sólo me desagradan aquellos que ni se esfuerzan, aquellos a los que les da igual y por eso no lo pasan mal en su situación precaria y hacen cualquier pregunta sin siquiera saber muy bien a quién tienen delante. Sólo con ellos soy seco y antipático, no sólo por lo que considero una falta de respeto, también porque me parecen cómplices de que el barco siga hundiéndose.