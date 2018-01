VIAJE PAPAL I / “Mejor que decir es hacer”, Francesco

Ser papa ya no es “una papa”, como diríamos en el país de Bergoglio. Hasta hace unas décadas, algunos presidentes se inclinaban ante Su Santidad y le besaban la mano. Hubo alguno, el peruano Alan García, que incluso se arrodilló y le pidió perdón por sus pecados. Entonces había que contener a las inmensas multitudes que lo aclamaban y organizar a la corte de sacerdotes, prelados y dignatarios que lo escoltaban. Incluso a las monjas que, claro que algo más apartadas, se arrodillaban, rezaban, lagrimeaban y vaya uno a saber qué otra clase de sensaciones experimentaban al paso del representante de Dios en la Tierra.

Pero el mundo está cambiando a la velocidad de la luz. Sin metáfora, porque a la velocidad de la luz, es decir en tiempo real, el planeta entero se entera hoy de lo que dice y en realidad hace el Papa; por dónde va y cómo lo reciben. Los jóvenes y las jóvenes (para el caso, cabe aplicar lo políticamente correcto) ven por internet a una docena de tipos vestidos a la usanza de reyes o reinas medievales besando la mano de uno que, con la otra, hace la señal de la cruz en el aire y la sopla hacia la multitud. No es difícil imaginarse a un grupo de adolescentes de hoy riendo ante ese cuadro y a una joven preguntando, con total inocencia: ¿no hay mujeres en la Iglesia Católica?

Se podría seguir con asuntos como la pobreza mundial y el contraste con las riquezas y los negocios de la Iglesia; el divorcio; el sacerdocio femenino; la homosexualidad, el aborto… tantos para los que Francisco, en buen populista, tiene un “relato progre” pero no hace nada concreto; ya porque no quiere, ya porque no lo dejan y no se atreve.