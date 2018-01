Macri, en el peor momento de su mejor momento

Hay un instante a partir del cual los gobiernos quedan expuestos a la realidad construida por ellos mismos. Macri entró en esa etapa: la pobreza inflexible, la inflación recalculada hacia arriba, el empleo en blanco estancado, y las tarifas y los impuestos ajustados casi al unísono levantan juicios críticos que registran hasta los indicadores de opinión más favorables a la Casa Rosada.

Es el peor momento del mejor momento del gobierno de Macri. El Presidente tiene consolidado su poder, logró aprobar en el Congreso la mayor parte de las reformas que pretendía y, por si fuera poco, tiene un horizonte político. Pero es también la etapa en la que la mirada tiende a detenerse más enfáticamente en lo que hace y en lo que deja de hacer. Cambiemos ya tiene pasado en el poder. Ahora, el macrismo comienza a construirse, día por día, más por los hechos que por las promesas. Esa es la imagen con la que cada ciudadano decidirá su voto en el futuro. Se puede resumir en una palabra: resultados.

La opción por el gradualismo económico fue reafirmada una vez más por Macri a su regreso de las vacaciones en Villa La Angostura, lo que no implica sentarse a esperar mejoras que tal vez no lleguen nunca.

El mundo gremial reaccionó con amenazas que sin embargo no ocultan sin embargo los signos de la división y su vocación de negociar un statu quo. Todo ocurre en el momento en el que el peronismo mixtura conversaciones y posibles acuerdos con deseos confesos de que Macri termine antes de tiempo su mandato. Es el kirchnerismo el que vuelve a fogonear la desestabilización, un fantasma que al macrismo le resulta muy conveniente. Enterrado hace décadas el partido militar como factor de inestabilidad política, es por lo menos paradójico que sea el kirchnerismo el que asuma ese papel. ¿Estará el resto del peronismo detrás de deseos tan explícitos como los expresados por el jurista Eugenio Zaffaroni? No parece posible. En la provincia de Buenos Aires como en el interior del país, los caciques del PJ buscan un candidato razonable y salvar sus propios territorios, mientras esperan que sea la realidad social y económica la que complique el sueño reeleccionista de Macri.

El gremialismo no parece tener autoridad moral para pedir el despido de Triaca, pero una franja considerable de los votantes de Cambiemos se siente con el derecho de preguntarse para qué acompaña a un gobierno que no empieza por hacer cumplir en casa una modificación significativa de los comportamientos de los funcionarios públicos. ¿Qué cambia si Cambiemos no cambia lo que prometió desterrar? Eso es parte del contrato simbólico que tienen los votantes con Macri. No es necesario que Elisa Carrió salga a recordarlo.