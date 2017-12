La calle contra el Congreso

Si bien los números, tan inhumanos ellos, nos dicen que desde hace casi un siglo la Argentina ha sufrido un fracaso calamitoso tras otro y que por lo tanto le convendría ensayar algo distinto del populismo miope y autocompasivo que le ha servido de doctrina nacional, el antiguo régimen no carece de defensores. Por razones comprensibles, los muchos políticos, sindicalistas y empresarios que se las arreglaron para prosperar mientras caía en la miseria una proporción creciente de sus compatriotas no quieren que el país cambie.

Tales sujetos cuentan con el apoyo fervoroso de las víctimas principales de su propia mezquindad. Acaso no se propusieran crear un ejército de lumpen que sería capaz de “ganar la calle” a fin de frustrar las iniciativas de los interesados en echarlos al basural de la historia pero, como acaban de recordarnos, es lo que consiguieron hacer. Merced a sus esfuerzos, en la Argentina hay centenares de miles de jóvenes que tienen motivos de sobra para sentir rencor y que, astutamente manipulados por expertos en la materia, están en condiciones de hacer del país un aquelarre en nombre de “la justicia social”.

De más está decir que les preocupan mucho más otras reformas que Macri tiene en mente, sobre todo las que, de concretarse, reducirían los ingresos de los políticos y sus dependientes, las jubilaciones de privilegio, la cantidad excesiva de empleados públicos que no aportan nada al país y que pondrían fin a la costosísima industria de los juicios laborales, pero sucede que no les sería del todo fácil organizar disturbios callejeros en defensa del parasitismo institucionalizado.

Además de procurar intimidar al Gobierno para que abandone el intento de “modernizar” un país que, tal y como está, ocupará un lugar llamativamente humilde en el mundo hipercompetitivo que se avecina con rapidez, algunos revoltosos, en especial los kirchneristas que fantasean con reeditar los horrores de los años setenta del siglo pasado, quisieran convencerlo de que, pensándolo bien, no tiene más alternativa que la de tratar de apaciguar a sus adversarios – mejor dicho, enemigos–, frenando la ofensiva judicial que está en marcha. Desde su punto de vista, la voluntad de Macri de despolitizar la Justicia, negándose a presionar a los fiscales y jueces como corresponde, es un alarde de herejía que no están dispuestos a tolerar. Se entiende; la soñada autonomía judicial sería incompatible con las tradiciones políticas del país.

Para Cristina y quienes aún la rodean, lo que está en juego no es el futuro del “modelo” fantasioso que improvisaron ni, huelga decirlo, aquel del sistema previsional sino su propia libertad. Puesto que no les ha sido dado frenar a la Justicia por medios que podrían calificarse de legales, dan por descontado que tienen derecho a aprovechar al máximo el poder residual que conserva fomentando conflictos callejeros con la esperanza de que resulten ser tan brutales que, para pacificar el país, el Gobierno les garantice la libertad. Nada les complacería más que algunas víctimas fatales que podrían atribuir a la represión policial, es decir, a la ferocidad sin límites de aquel neoliberal notorio Macri.

Dadas las circunstancias, al Gobierno no le cabe más opción que la de ordenar a las fuerzas de seguridad disponibles enfrentar a los violentos. La única alternativa sería declarar la Capital Federal una zona liberada, entregándola a bandas de saqueadores disfrazados de luchadores sociales. Puede que, como muchos dicen, las distintas unidades policiales, la gendarmería y la prefectura no están preparadas para mantener el orden en una ciudad sitiada por delincuentes politizados, pero a juzgar por los episodios truculentos que se han registrado en metrópolis europeas como Hamburgo y Londres, además de diversas localidades norteamericanas, no se trata de un problema exclusivamente argentino. Por desgracia, a veces es imprescindible la represión policial.

Al negarse a entregarle el bastón de mando a Macri, Cristina dejó saber que a su juicio particular el ganador de las elecciones presidenciales de 2015 era un intruso sin derecho a reemplazarla. No habrá sido por motivos ideológicos que actuó así sino por intuir que no levantaría un dedo para protegerla cuando, por fin, la Justicia comenzara a ocasionarle dolores de cabeza. Fue de prever, pues, que tarde o temprano ordenara a sus simpatizantes hacer lo posible por sabotear la gestión de Macri. Esperaba poder hacerlo desde el Congreso, pero al privarla el electorado de dicha alternativa, sólo le quedó la calle, de ahí los choques violentos entre “activistas” encapuchados, con palos, bombas molotov, morteros caseros, trabucos tumberos, piedras y otras armas apropiadas para una guerra de baja intensidad. De no haber sido por el interés personal de Cristina en sembrar caos, nada de eso hubiera ocurrido.