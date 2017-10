OEA DESAFECTA A MORENO OCAMPO

Estaba denunciado por tener supuestas cuentas offshore y

ya no investigará posibles crímenes de lesa humanidad

Nacionales - Luis Moreno Ocampo, ya no estará al frente de la investigación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, según anunció el organismo continental. La decisión fue informada días después que se denunciaran supuestas cuentas offshore en paraísos fiscales a nombre del exfiscal del Juicio a las Juntas.

"La OEA desea agradecer al asesor especial Luis Moreno Ocampo sus contribuciones en el diseño y puesta en marcha del proceso de investigación de la OEA", explicó la organización en un comunicado, sin dar más detalles sobre las razones de su salida.

"En relación a mis finanzas personales me gustaría que sea claro que no tengo clientes ni oficina en Argentina, trabajo off shore y mis oficinas y mis cuentas reflejan eso. Tengo oficinas en New York y en Montevideo y viajo a diferentes partes del mundo para prestar mi asesoramiento. Durante mi gestión como Fiscal de la Corte Penal Internacional tuve que usar parte de mis ahorros que también estaban en bancos "off shore" para enfrentar gastos por mantener una casa en La Haya y otra en Buenos Aires. Durante ese período no hay ningún ingreso a alguna de mis cuentas que provengan de terceros. Los hackers no podrán demostrar lo contrario", argumentó el abogado.