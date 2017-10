Mejor echarle toda la culpa a De Vido

Ahora que Julio De Vido y casi toda la cúpula de su todopoderoso y saqueador equipo de Planificación están tras las rejas (sólo falta el ex secretario de Energía Daniel Cameron), convendría detenerse algunos instantes en escudriñar si estamos ante un proceso sostenible de castigo a la corrupción o si, por el contrario, asistimos a otro volantazo judicial según hacia dónde soplan los vientos políticos.

Con denuncias y causas adormecidas durante años, da la impresión de que el impacto y la satisfacción que generan todas estas detenciones no deberían tapar el bosque de la arbitrariedad de ciertos jueces. Sobre todo muchos de Comodoro Py, expertos en el manejo de los tiempos.

El hermano de un juez federal y un auditor general de la Nación, ambos en funciones, han sido dos de los lobistas preferidos por el desaforado diputado del FpV para que, hasta ahora, no sufriera mayores sobresaltos. Se ve que los servicios no tenían garantía de por vida. Bastante duró.

En ese sentido, acaso no sea ingenua la salvedad que planteó la madre espiritual de la ética de Cambiemos, Elisa Carrió. Tenaz perseguidora de De Vido & Cía cuando sus actuales aliados políticos y mediáticos miraban para otro lado en los inicios de la era K, Lilita planteó que no es lo mismo el empresario que hizo negocios espurios que el que debió participar obligado. Si bien las coimas deberían ser medidas siempre con la misma vara, hay en la lógica de Carrió una parte irrefutable. Así como los medios críticos fuimos castigados por el gobierno kirchnerista, las empresas que no participaban de sobornos y sobreprecios no conseguían nada de un Estado muy intervencionista tras la crisis de 2001. Fue difícil resistir.