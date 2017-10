Distintas formas de decir no vayan al cine

Como todo buen intelectual –es decir como toda persona que lee con el lápiz en la mano– soy desconfiado y previsor. Es por eso que antes de romper la monotonía y correr en dirección a un cine –cosa que suelo hacer, como mucho, dos veces por año–, me documento e investigo. Dado que mi hija quería ir a ver Emoji. La película, y dado que ir al cine significa para mí una tortura y trato de disuadirla de todos los modos posibles, se me ocurrió leer críticas aparecidas en ocasión de su estreno en los Estados Unidos y leérselas a ella. (Creo en la lectura en voz alta solamente con fines disuasivos.)

Emoji. La película habla de la vida de algunos emoji que viven dentro de un smartphone, en la ciudad de Textópolis, y de uno de ellos, Gene –un emoticón Meh, o sea “cara de nada”–, nacido con una falla técnica, lo que le permite cambiar de expresión descontroladamente, que debe viajar por el smartphone en busca del código que ponga fin al problema y evitar así que su dueño reformatee el sistema, acabando con emojis, ciudad y todo.

Rotten Tomatoes es un famoso sitio que agrupa las reseñas de las películas hechas por críticos profesionales. Alfonso Duralde, de The Wrap, tituló su artículo Sin palabras, y dijo esto: “Emoji. La película es un deprimente desastre que no es divertido, no tiene ideas, no tiene estilo visual, no tiene actores que hagan cosas interesantes, no tiene un punto de vista ni ninguna de las otras características que podrían volverla algo distinto a una completa pérdida de tiempo”.