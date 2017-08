Los misterios que encierra la estrategia del silencio de Cristina

Un nuevo interrogante surge en el tramo final de la campaña para las PASO: ¿puede ganar los comicios en la provincia de Buenos Aires una postulante que casi no habla en público? La estrategia del silencio elegida por Cristina Kirchner aspira a mostrarla como un vehículo para transmitir el fastidio de ciudadanos que se declaran heridos por el supuesto "ajuste" del gobierno macrista.

Apunta a que los voceros de la acción proselitista de la principal fuerza opositora bonaerense no sean sus candidatos a cargos electivos, sino, precisamente, las aparentes víctimas de un proceso inflacionario de cuyas causas profundas el kirchnerismo pretende desentenderse. En tanto, la ex presidenta busca mostrarse como una mujer común y corriente dotada de una especial sensibilidad para percibir penurias de la gente que muchas veces, como mandataria, se negó a escuchar. Como cuando, producida la tragedia ferroviaria de Once en 2012, prefirió refugiarse en El Calafate para no tener que recibir a los familiares de las víctimas.