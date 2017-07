FUERTE RECHAZO A CONSTITUYENTE DE MADURO

Los venezolanos se volcaron masivamente a votar en una consulta simbólica contra el proyecto oficial.

El presidente convocó a la oposición “a conversar”.

Venezuela - La oposición al Gobierno de Venezuela dio este domingo una masiva demostración de rechazo en todo el mundo al presidente Nicolás Maduro y a su proyecto de una Asamblea Nacional Constituyente que reescriba la Carta Magna.

El resultado de la consulta simbólica convocada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no cambiará la correlación actual de fuerzas porque se trata de un referéndum consultivo organizado por el Parlamento, de mayoría opositora, y no por el Consejo Nacional Electoral. Sí funciona, en cambio, como una victoria moral. Al menos una persona murió y varias resultaron heridas en un tiroteo, según informó la Fiscalía. Se trata de Xiomara Escot, de 61 años, aunque la oposición ha denunciado dos.

En contraste, este diario pudo comprobar en un recorrido por Caracas la escasa afluencia a algunos colegios electorales que acogieron el ensayo convocado el mismo día por el chavismo para la votación de la Asamblea Constituyente. Había locales que lucían vacíos, a pesar de los esfuerzos de los medios audiovisuales del Estado en mostrar una avalancha de participantes que no era tal. A este tipo de eventos suele acudir un porcentaje ínfimo del padrón electoral, pero el contraste entre uno y otro proceso representa quizá la correlación de fuerzas que muestran las encuestas. Maduro ronda el 20% de aceptación.

En cualquier caso, centenares de miles de ciudadanos acudieron a votar la consulta de la oposición durante las primeras horas del día y la participación fue masiva incluso en los barrios chavistas. “Yo voté por Chávez antes, pero ya no soy chavista. Ya Chávez se murió y el que está muerto está muerto”, dijo a Efe el conductor Henry Carrasco tras entregar su papeleta en la parroquia caraqueña de Antímano,

No hubo declaraciones del Gobierno sobre el referéndum, pero la víspera Maduro había hecho un sorpresivo llamamiento a respetar “la consulta interna” que estaba organizando la oposición. En las últimas semanas, el régimen se había mostrado inamovible ante las peticiones de sus adversarios y respondió con la represión de la protesta callejera por parte de la policía militarizada, y no frenó el violento asalto al Parlamento por parte de sus bandas armadas. Sin embargo, Maduro está tratando ahora de mostrarse más conciliador con sus oponentes. El régimen, por ejemplo, no ha puesto obstáculos a la visita de cinco expresidentes latinoamericanos que oficiaron como garantes de la consulta, entre ellos el colombiano Andrés Pastrana o el mexicano Vicente Fox.