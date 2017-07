El futuro nos pisa los talones

Los estrategas gubernamentales decidieron que Esteban Bullrich sería el hombre indicado para encabezar formalmente las huestes oficialistas en la batalla de Buenos Aires no porque se propusieran hacer de la educación el eje de su campaña electoral sino porque suponían que, a pesar de su propensión a decir cosas bastante raras, como hizo al insinuar que nos convendría aprender del ejemplo de Mahoma, sería capaz de defenderse en peleas mediáticas con opositores de la talla de Florencio Randazzo, Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Cristina Kirchner.

Que la educación no sea la prioridad es una lástima. En un mundo en que el capital humano vale más que aquel de los recursos naturales, o sea, de la suerte geológica, el futuro del país dependerá de lo que suceda en las aulas.

No se trata de un tema sencillo. Aunque todos coinciden en que es necesario invertir no sólo más dinero sino también más esfuerzo en mejorar el desvencijado sistema educativo nacional, no hay ningún acuerdo acerca de las reformas que deberían concretarse.

Entre los relativamente realistas está el ex presidente del gobierno español, Felipe González. Algunos días atrás, el veterano socialista defendió con su vehemencia habitual la formación humanística, aseverando que “el homo tecnológico va a cambiar con la tecnología, pero el ser humano va a seguir siendo Shakespeare”. Así y todo, no sólo se trata de ampliar la visión de quienes se encargarán de las economías del futuro inmediato sino también de los demás que, según se prevé, se contarán por centenares de millones, que no tendrán más alternativa que la de adaptarse a circunstancias que la mayoría preferiría no enfrentar. Una educación “de calidad” encaminada a producir técnicos no serviría para mucho a menos que ayudara a todos a ubicarse mejor en un mundo que se ha vuelto tan tormentoso que hasta los pensadores más prestigiosos se sienten desbordados.