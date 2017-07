ENTREVISTAS / JOSÉ NUN

"Que CFK sea de nuevo candidata significa

El reconocido politólogo José Nun fue uno de los primeros intelectuales en acompañar el primer ciclo kirchnerista en el país como secretario de cultura de Néstor Kirchner. Miembro de la intelectualidad progresista vernácula, sin embargo, siempre tuvo claro el rol del intelectual frente al poder.

A diferencia de otros pensadores y académicos que cerraron filas con el gobierno anterior y avalaron a ciegas todas sus políticas, Nun nunca sucumbió a esa tentación. Siempre renegó de Carta Abierta, la usina K que daba letra y música al relato oficial de la década pasada, y no ocultó sus diferencias hasta que la llegada de Cristina a la Casa Rosada lo decidió a alejarse definitivamente del redil kirchnerista. Por eso, el regreso de CFK a la centralidad de la escena política no le es ajena.

-Los cambios necesarios son de dos tipos. En primer lugar, se emparchó pero nunca se modificó la matriz fiscal regresiva que impuso Martínez de Hoz durante la última dictadura. Un ejemplo de ello es que el 70% del impuesto a las ganancias recae sobre las empresas (que lo trasladan a precios, lo eluden, lo evaden, etc.) y el 30% sobre las personas -en un 80% sobre los trabajadores-, exactamente al revés de lo que pasa en la mayoría de los países desarrollados que, además, gravan las rentas financieras, tienen impuestos a las herencias, etc. O sea que es urgente que esa matriz fiscal se vuelva realmente progresiva y que el IVA se reduzca, digamos, a la mitad. Por otra parte, los parches y las necesidades de recaudación frente a una elusión y evasión fiscales que se estima en no menos del 50% han llevado a multiplicar impuestos de toda índole que convierten a la presión fiscal de nuestro país en una de las más altas del mundo. Pero no es inocente que se hable casi exclusivamente de esto último sin mencionar el primer tema. Y ambos deben ir de la mano.