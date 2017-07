POLITICOS / La vaca muerta

Pavada de metáfora sobre la historia argentina ésta de la vaca muerta. Un territorio inmenso bajo el que todavía se oculta una energía capaz de dar vida y futuro a millones de personas. Si bien se mira, con un poco de distancia, así pasa también con otras riquezas naturales ocultas en este bife de costilla que habitamos, entre el hueso de la cordillera y la lengua salada del atlántico.

Hay algo ya irrenunciable en nuestra entraña. Algo de lo que hemos aprendido después de años de menemismo, kirchnerismo y tantas versiones de lo mismo, es el derecho al desprecio, a decirles ya no, ya paren. A poder llamar al joven mozo de turno para decirle: perdoname flaco, Randazzo, tal vez vos no seas vos tan responsable como tus jefes de la banda sindical y política que cocina todo ahí adentro, pero llevate todo, esta mierda es incomible.

La marcaron con la Triple A hace más de cincuenta años. Le secaron hasta las pocas ideas que conservaban algo del gusto original. No me quieras hacer pasar por sensible la molleja dura de un peronismo que gobernó veintiocho años seguidos la provincia de Buenos Aires y mirá como la dejó. Te habló de Felipe Solá, de Scioli, de los que todavía insisten. Pedi que les den un voleo en la nalga a los proveedores de carne podrida. Insfran, Alperovich, Rodríguez Saa, Gioja, Kirchner y demás. Pero que no se la tiren a los perros. Pobres perros.