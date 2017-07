El caso De Vido y la crisis de representación política

Que es un debate sin sentido, que hay una cuestión de inmoralidad e indignidad, sea lo que eso signifique en boca de otros diputados, que es una puesta en escena para tapar otros problemas, que es una técnica electoral duranbarbeana, que la izquierda es funcional al kirchnerismo.

No es casualidad que justo estemos hablando de eso al tocar el tema de la cámara de diputados, copiada de la cámara de los representantes de Estados Unidos pero a la que convenientemente se le cambió el nombre, dado que acá representan los intereses personalistas del caudillo partidario y ni siquiera podemos prever cierto dejo de coherencia ideológica o con situaciones análogas en el pasado.

Al copiar el sistema republicano bicameral de Estados Unidos, hicimos una salvedad: la forma de acceder a la cámara baja. En el país del norte los representantes son elegidos de forma uninominal por distrito. Eso quiere decir que no existen las listas sábanas en la que un habitante de un distrito se vea obligado a elegir representantes de otros lugares en una lista conjunta por una provincia entera. La otra gran diferencia es la forma de cubrir las vacancias. Al ser uninominal, no hay suplentes. Si el representante renuncia o fallece, se llama nuevamente a elecciones en el distrito correspondiente, para que no se pierda la representación de esa porción del pueblo.