Nacionales - La siempre filosa diputada nacional Elisa Carrió no se quedó satisfecha con lo que dijo en el Congreso y siguió. Luego de la sesión que trató la expulsión de Julio De Vido , cuyo resultado no fue el esperado por el oficialismo, la aliada de Cambiemos visitó el programa Animales Sueltos junto al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y continuó compartiendo su opinión sobre el exfuncionario kirchnerista. "Para mí, [Julio] De Vido es la banalidad del mal, es muy estúpido", disparó Carrió.

En su participación televisiva, la parlamentaria y el funcionario se refirieron a la votación que acabó con 138 votos positivos, pero que no fue suficiente para alcanzar los dos tercios reglamentarios. "Si Cambiemos tiene quince bancas más, hoy, [Julio] De Vido no estaba", aseguró Carrio y añadió: "No puede ser que quien saqueó el país esté sentado en una banca".





Por su parte, Rodríguez Larreta aprovechó y aludió a los próximos comicios legislativos: "Cada diputado que logremos estamos más cerca de destituir a [Julio] De Vido, por eso es tan importante esta elección".





A pocos días de las PASO, Carrió reflexionó: "Acá hay gente del pueblo de la Nación que vota a ladrones y a gente que encubre".





Sobre su rol en el equipo de Cambiemos de cara a los comicios, dijo: "Yo me siento candidata de Cambiemos a nivel nacional (...) el diputado representa a todo el pueblo" y añadió: "Yo soy la guía gourmet de este país".





