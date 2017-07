Bonadio amenaza con desalojar a Cristina

Judiciales - La expresidenta Cristina Kirchner y su hija Florencia recibieron una intimación del juez federal Claudio Bonadio para que paguen expensas y gastos adeudados de los inmuebles donde viven, propiedad de la firma Los Sauces, bajo amenaza de desalojo, advirtió hoy el abogado de la familia, Carlos Beraldi.

La intimación la hizo llegar a partir del informe emitido por el interventor de "Los Sauces", Francisco Branda, sobre la deuda que tiene cada uno de los inquilinos, entre ellos además el empresario Cristóbal López y la exesposa de Fabián De Souza, ambos dueños del Grupo Indalo, en distintos pisos del edificio Madero Center en Puerto Madero.

"No me merezco esta situación. He sido tratado como un delincuente, un terrorista. Jamás cometí delito alguno", subrayó Manzanares al declarar en videoconferencia ante la Cámara Federal y solicitar su libertad, tras el arresto que ordenó el juez federal Claudio Bonadio.