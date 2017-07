CAUSAS Y VOTOS / Cerco imaginario

El cerco imaginario a la viuda candidata esconde una conveniencia política. Se compone de un trámite inconcluso para liquidar en el Consejo de la Magistratura al camarista , un ¨Chiche¨ de la ostentación, quien hasta ahora conserva la cabeza por falta de número entre los que deben juzgarlo y sobre el que pesa hasta una venganza personal atribuida al propio Presidente por historias pasadas. Habrá que sumarle a Freiler el rosario de denuncias contra Julio De Vido , repositor de la mayoría de las obras del anterior gobierno al que imputan venalidades varias, quien quizás sea responsable de sus propios errores. A poco de haber asumido, la revistale dedicó un artículo que parecía convertirlo –como ocurrió– en el Emir Yoma de Kirchner. No quiso replicar ese artículo, sostuvo informalmente: ¨Néstor no quiere que hable, no hablo. Así son las cosas en este gobierno¨. Pero, lo presionó un periodista con la frase: ¨Difícilmente Néstor te lleve cigarrillos a Devoto¨. A lo que contestó De Vido: ¨Así son las cosas, así fueron en Santa Cruz, si no me gusta me tengo que ir...¨. Y no se fue, claro. Tampoco habló, como otro que nadie convoca