La Educación es eso nomás: EDUCACIÓN

[El Tribuno de Salta, edición del 14abr17]

En el mes de marzo de 2017, como sucede rutinariamente, se plantea la cuestión de si la religión en la Educación Pública de Salta debe o no debe ser obligatoria, etcétera. Ante un fallo, a inicios del año, del juez Domínguez, determinando que no debe ser obligatoria, comenzó la presión eclesial hasta llegar al punto de que la Corte de Justicia provincial tuvo que dictaminar que es obligatoria por precepto constitucional. Recurso va, recurso viene, la cuestión llega a manos del Procurador fiscal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Víctor Ernesto Abramovich, quién emite un acto de administración en el que sostiene que, sin ser inconstitucional, la Educación de la religión católica en las escuelas públicas salteñas es[Fuente: El Tribuno de Salta, edición del 14abr17].

A la luz de las condiciones lógicas de todo debate, la protagonista es la argumentación, que no es un arte, sino una necesidad de invocar la Verdad para sostener conceptos. Cuando se habla de la, mala tos le siento al gato, porque justamente, no es una habilidad como la requerida para manejar un avión, o hacer una torta sabrosa, por ejemplo. El argumento es algo que nos habla de la salud mental, emocional y ética de quién expone. De modo que concluyo que, enfatizar en silogismos contenedores de premisas falsas para sostenerse en un debate,a quién utiliza este recurso perverso de mentir sin que se note. Pues, a la masa.

Quienes defienden [de tercera mano] la obligatoriedad de incluir la enseñanza religiosa, cualquier enseñanza religiosa, en la Educación proporcionada por un Estado libre, utilizan argumentos falsos, que ya vienen falsificados por las usinas religiosas dogmáticas, por lo tanto atentatorias de la más concreta Libertad con que nace y se desarrolla cualquier ser humano:. Para defender lo indefendible, recurren a una primera falacia:. Falacia de falsedad absoluta, pues quien habla desde su Libertad de expresión, criticando y contrariando, solamente busca espacio para ejercer lo que su Conciencia le dicta; para el caso, que no se le imponga a la sociedad, una parcialidad revestida de una supuesta generalidad o universalidad. La ICAR,; por lo tanto su tan mentado magisterio, sólo debe estar limitado a sus templos, cuando así lo convengan los feligreses y la burocracia eclesial que corresponda. En otras palabras, no convertir de hecho al Estado republicano en depositario de las responsabilidades particulares de una confesión religiosa también por supuesto particular, por lo tanto parcial, aunque sea mayoría. De paso, digo: La ICAR es una, porque se sustenta en el número, en la colonización de conciencia, abusadora de la Libertad, por el simple hecho de estar sustentada en, los que obran como juicios lógicos apodícticos, por lo tanto incontestables. Vamos a la segunda Gran Falacia.