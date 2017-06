Para María

Ahora que la vida se ha hecho lenta y triste, nada acepto mejor que contemplar a los niños pequeños. “Quien piensa lo más profundo, ama lo más vivo”, dijo el poeta alemán. Yo no pretendo cavilar grandes profundidades (al contrario, intento nadar hacia la superficie), pero la vivacidad a veces chispeante y otras reticente de los críos me fascina, cómo decirlo mejor, me reconcilia momentáneamente con el valle de lágrimas. Este tinglado hueco o siniestro sólo funciona de veras cuando el paso lo marcan ellos…