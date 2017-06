MAL ENDÉMICO / La corrupción que merecemos

La corrupción que tenemos es la que merecemos o la que “se nos parece”, parafraseando aquello atribuido a Jovellanos sobre los pueblos y sus gobiernos.

En el caso de la sociedad argentina y la actitud general respecto de la corrupción, nos la merecemos porque la toleramos y hasta justificamos; a un punto tal, que nos involucra.

La semana pasada hice circular entre mis conocidos una convocatoria a manifestar contra la corrupción ante los juzgados federales de Comodoro Py. No mencionaba a el/los convocantes, sino simplemente el objeto, un asunto que entre nosotros viene de lejos y ha llegado a niveles de extrema gravedad.

Recibí de inmediato dos respuestas idénticas; de una vecina profesora de Letras y de un prominente y honesto jurisconsulto, viejo militante del Partido Comunista y alguna vez candidato a miembro de la Corte Suprema; ambos fervientes kirchneristas. Se trataba de una grabación en la que una señora orientaba a deprimidos, esquizofrénicos, etc., y que al final decía: “Si usted votó a Macri, no tengo nada que recomendarle, porque usted es un boludo, y eso no tiene remedio”. Recibí también –esta vez de un pariente– un listado de funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, de los cuales “ninguno (excepto De Vido) ha sido importunado por la Justicia y llevan un año sin fueros de ninguna clase”. A continuación, una lista de funcionarios del actual gobierno, con un preciso detalle de sus problemas con la Justicia. En la primera lista, el pariente de marras omitía los nombres de José López, Ricardo Jaime, Amado Boudou, Hebe de Bonafini y, por supuesto, Cristina Kirchner.