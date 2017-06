Macristinistas

Cristina es todo: loca, chorra, jefa, heroína.

La política, además de ser una herramienta de cambio, dominación o convivencia, es un espectáculo verídico, una representación de la realidad.

No existen por lo menos como gestores de la historia, no con el nivel de responsabilidad y protagonismo que tanto ellos como nosotros les atribuimos. No es un déficit de ambos, sino de los individuos en general. La persona cree que puede cabalgar sobre la historia, pero en el mejor de los casos logra sujetarse a su cola y seguir a la rastra detrás de ella.