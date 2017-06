El riesgo de tener una Cristina que se niega a rendirse

Los macristas son menos imaginativos que los kirchneristas a la hora de construir enemigos. No se sienten obligados a inventar nada; ven en Cristina la enemiga ideal,que, además de saquear al país, lo dejó en ruinas, se mofa de los datos averiguables y siente cariño por la memoria de individuos como Hugo Chávez . Para más señas, es una señora que en buena lógica debería estar entre rejas. He aquí un motivo por el que muchos macristas rezan para que la santacruceña adoptiva finalmente decida ser candidata a senadora por la Provincia de Buenos Aires en las elecciones que se aproximan. Otro es que las intrigas de Cristina siguen demorando las tantas veces postergada

Algo similar acaba de suceder en el Reino Unido. Los conservadores de Theresa May creyeron que les sería maravillosamente fácil derrotar a los laboristas encabezados por Jeremy Corbyn, un izquierdista ultra, atrapado en los años setenta del siglo pasado, que se había rodeado de antisemitas y que en diversas ocasiones había manifestado su simpatía por terroristas irlandeses e islamistas tanto sunnitas como chiítas. Aunque los conservadores británicos ganaron más escaños que la gente de Corbyn en las elecciones anticipadas que fueron convocadas por May, vieron esfumarse la mayoría pequeña que tenían antes; para perplejidad de los politólogos, a los votantes jóvenes les importaban menos las características poco atractivas de Corbyn y su entorno que lo frustrante que les resultaba el statu quo.

Siempre y cuando los macristas presten más atención al futuro que al pasado reciente, podría convenirles electoralmente la candidatura de la ex presidenta, acompañada como estaría por un elenco heteróclito de impresentables, algunos tan piantavotos como el excluido Luis DElía, que a buen seguro protagonizarán una serie de escándalos, pero entenderán que si Cristina consigue muchos votos, las consecuencias para la economía del país serían muy pero muy negativas. Es que son muchos los inversores en potencia que no quieren arriesgarse aquí hasta que el kirchnerismo haya sido debidamente sepultado, con el corazón atravesado por una estaca, por temor a lo que significaría para el país su eventual regreso.