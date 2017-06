Habilitan feria de invierno para agilizar juicio a Boudou

El Tribunal Federal 4 otorgó una nueva prórroga para ofrecer prueba en la causa Ciccone y el debate oral sería antes

Judiciales - El Tribunal Oral Federal 4 tiene decidido comenzar cuanto antes el juicio oral por el caso Ciccone. En las últimas horas, otorgó una nueva prórroga para que las partes ofrezcan prueba y habilitó la feria judicial de invierno para "continuar con el trámite del expediente". La decisión tiene pocos antecedentes y confirma que los jueces pretenden agilizar al máximo los trámites procesales previos al debate oral contra el ex vicepresidente Amado Boudou.

En el debate oral se determinará si Boudou, procesado por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, es culpable o no por haberse quedado, a través de testaferros, con la imprenta de seguridad que hacía los billetes de curso legal en el país.

También serán juzgados Alejandro Vandenbroele, el ex funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner y el ex funcionario del Ministerio de Economía cuando estaba Boudou a cargo, Guido Forcieri.

El Gobierno espera que el debate arranque durante la campaña electoral. Algo similar ocurre con el segundo juicio por la tragedia de Once, donde está acusado el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Ambos casos están en manos del TOF 4, que no tiene una agenda cargada hasta fin de año.