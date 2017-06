LITERATURA VS. MUNDO LITERARIO

¿De qué se nutre el ego que engorda

La pasada feria pude comprobar cómo escritores reconocidos —omitiré los nombres por no herir sensibilidades— dentro del panorama literario nacional, algunos incluso internacional, se paseaban, cabeza en alto (ya fuera de la caseta y terminada su firma), entre el público visitante ante la más absoluta indiferencia de este. Casi nadie reparaba en su presencia y, si lo hacían, no asociaban su cara a la de ningún prestigioso autor o autora.

Eso sucedía en el contexto de una Feria del Libro, teóricamente repleta de lectores y conocedores del mundo de las letras. No quiero imaginar qué sucederá en el día a día de esos escritores cuando bajan al supermercado a por un litro de leche, a la frutería a por cebollas o sacan a pasear su perro para que haga un pis por el parque más cercano.

¿Se imaginan a Michael Phelps dándose un garbeo tan tranquilo por las inmediaciones del Estadio Olímpico antes de saltar a la piscina? ¿O a Messi por los aledaños del Nou Camp un día de partido? No, no creo que eso fuese posible. Es más, dudo que cualquiera de ellos pudiese poner un pie en la calle, o desayunar unas tostadas con aceite y tomate en el bar de enfrente, sin que las hordas ciudadanas les asediasen en busca de un autógrafo, un saludo, o simplemente deseosos de rozar alguna parte de su anatomía de manera casual.

Se trata, pensarán ustedes, de algo normal y absolutamente natural; positivo, incluso. En la literatura lo importante no es el autor, sino su obra. Los escritores no son personajes mediáticos ni tienen por qué serlo. Y yo, estoy completamente de acuerdo.

Mi amigo, allí presente, asegura que en ningún caso nadie pretendió tal cosa ni era su proceder, y que simplemente se comentaban con él —incluso se preguntaba, aprovechando su presencia— algunas partes de la novela que no habían gustado tanto o que, a juicio de algunos presentes, no estaban del todo bien resueltas.

Yo en alguna ocasión he tenido la oportunidad de asistir como autor invitado a alguno de ellos y también he tenido que oír algún varapalo argumentado —dicho sea de paso— hacía mi obra. Y, sinceramente, me ha parecido un lujo poder escuchar de primera mano la opinión de los lectores sobre un texto escrito por mí. De lectores verdaderos, no de amigos y amigotes condescendientes que te pasan la mano por el lomo y te dicen brindando con otra caña que tu talento está al alcance de muy pocos.