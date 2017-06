Condiciones de detención de Milagro Sala son “humanitariamente razonables"

Una comitiva de la CIDH visitó a la líder de Tupac Amaru

y recibió un informe sobre las causas por

Jujuy - Una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la OEA, visitó el último viernes la provincia para revisar el caso de Milagro Sala, que está presa desde enero de 2016. Si bien no hubo una definición concreta sobre la prisión preventiva de la líder de la Tupac Amaru, la CIDH señaló que "las condiciones de detención son humanitariamente razonables".

Antes del encuentro con Sala en el penal de Alto Comedero, la comitiva de la CIDH, encabezada por su presidente, Francisco de Eguiguren, mantuvo un encuentro con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el Fiscal de Estado Mariano Miranda.

Eguiguren se refirió al estado de ánimo de Milagro Sala. "Es una persona que se encuentra agobiada y abatida, por lo que significa su reclusión, que ella considera injusta, se siente afectada por estar privada de su libertad y por algunos incidentes por procesos disciplinarios dentro del establecimiento penal", señaló el directivo. Y agregó: "No hay aparentemente una relación de conflicto más allá de un caso concreto con otras internas. No vemos riesgo para su seguridad. Está muy agobiada también por la cantidad de procesos judiciales que tiene y la incertidumbre sobre eso".

Eguiguren confirmó que no se reunirían con las víctimas de Milagro Sala y que la CIDH no tiene la responsabilidad de juzgar la inocencia o no de Sala. También aseveró que no consultaron sobre una supuesta celda de aislamiento porque Sala les dijo que nunca fue recluída en ese lugar, confirmando que la visita no era para evaluar el centro penitenciario en general sino las condiciones de detención de Sala.