FIGURAS REPETIDAS / El país de las calles de chicle

¿No tienen, por momentos, la sensación de estar caminando sobre las calles de una realidad asfaltada con chicle? Cientos, miles, millones de palabras chicles mordidas una y otra vez cada día, y vueltas a masticar al siguiente, con los mismos nombres, las mismas caras, o sus versiones actualizadas, cometiendo los mismos delitos, las mismas estafas, los mismos crímenes. Lenguas y lenguas de chicles pálidos, duros, ya sin jugo, sin sabor, aplanados por rodillos mecánicos que se tienden desde el pasado hacia más allá de un horizonte posible.

¿No les pasa que les cuesta deshacerse de esas bolas de información de goma, húmedas, salivadas por voces monótonas que rumian y mascan como vacas? ¿No sienten que las noticias se adhieren a los dientes, los oídos, los dedos, las ideas, como delgadas, finas tiras de monstruosos aliens que se recrearán en nuestros intestinos a pesar de que constantemente las escupimos, las arrojamos en ceniceros, en vasos, en bares, en tazas de café, las desechamos al paso, junto con otros cientos, miles, millones de personas que han sido y son, y pasaron, y pasarán, alfombrando las calles, todos, en conjunto, de un asfalto chicle?

El ex gobernador y actual presidente del Partido Justicialista de La Rioja, Luis Beder Herrera, lo propone ahora, nuevamente, como candidato a senador. No se preocupa en disimular los motivos. Dijo: “A nuestro patriota, nuestro héroe, algunos lo persiguen judicialmente, pero nosotros no lo abandonaremos, sabemos que necesita los fueros para seguir tranquilo y vamos a trabajar arduamente para que no los pierda. Nosotros no nos olvidamos de Menem, lo vamos a proteger”. Como se sabe, Carlos Menem mintió durante mucho tiempo, entre otras cosas, sobre la fecha y su lugar de nacimiento. Al fin se comprobó que no había nacido en 1935, como decía, sino en 1930. Así es que cumpliría ahora 87 años.