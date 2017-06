Benditos radicales

Los radicales sienten que no es amor lo que une al macrismo con ellos. Entienden que eso es demasiado pedir en política, pero sienten que en este caso la relación siempre fue fría y hoy pende de un equilibrio demasiado frágil.

Sienten bien. Aunque no deberían estar sorprendidos.

Se trata de un matrimonio consagrado por conveniencia. Y una vez que el milagro electoral se produjo, la pareja quedó obligada a convivir. El reparto de cargos privilegió, con razón, al jefe de la alianza, no a sus socios de la UCR y el ARI. Pero siempre durmieron en camas separadas.

Así empezó todo. Meses antes de ganar las presidenciales, cuando Cambiemos aún era una hipótesis, uno de los máximos ideólogos PRO se lo explicó a Ernesto Sanz durante una cena casi a solas: nada podía unir a un partido “de la nueva política” con uno relacionado con historias de desilusiones. El radical agradeció tal sinceridad. Primero, porque no es usual en política. Segundo, porque entonces supo cuál era el pensamiento profundo del macrismo. A partir de ahí, emprendió una estrategia de convencimiento que concluyó en acuerdo electoral.

Los radicales están convencidos de que, sin el aporte de su estructura partidaria, su praxis electoral y sus candidatos en cada distrito del país, hoy Macri estaría recorriendo el mundo con Juliana Awada y su hija, pero no como Presidente sino como turista.

Y el macrismo puro (no el de peronistas y radicales M) está seguro de que, aun sin la UCR, Macri igual hubiera ganado.

Esas percepciones tan distintas se reflejaron desde el principio en el Gobierno. Sanz lo anticipó. Creyó que había hecho lo correcto por su partido al promover Cambiemos, pero fue consciente de que aceptar un cargo lo haría chocar rápido con sus aliados. Además, no quería quedar en medio de un sándwich entre un Gobierno que no toma al radicalismo como socio igualitario y radicales que lo presionarían sin paz para interceder ante Macri por cuotas de poder.

El Presidente le tiene afecto a Sanz y está conforme con su rol de consultor externo. Cada vez más externo. Pero hoy el macrismo no se imagina a Sanz ni a otro político tradicional al frente de cargos claves: “No es un problema ideológico, es metodológico. Ellos no creen en nuestro método de hacer política y nosotros no creemos en el de ellos”. Aun los radicales con cargos sienten esa frialdad. Por eso hablan en tercera persona cuando se refieren al Ejecutivo.