Rompecabezas francés

Los que esperaban que las elecciones presidenciales francesas sirvieran para disipar las nubes que cubren el cielo europeo sabían de antemano que serían decepcionados. Si bien, siempre y cuando no haya sorpresas impactantes en las semanas venideras, parecería que la “ultraderechista” Marine Le Pen se verá derrotada el 7 de mayo por el ni izquierdista ni derechista Emmanuel Macron, la rubia combativa ya entendía que su hora aún no ha llegado; confía en que la próxima vez las circunstancias le serán mucho más propicias. Puede que tenga razón.

A juzgar por lo que sucedió el domingo pasado, Francia está volviéndose casi ingobernable. Son tantos los movimientos en pugna que ninguno será capaz de darle la administración fuerte que necesitaría para salir del estado de abatimiento en que se encuentra. En diversas ocasiones, Francia ha asombrado a los pesimistas, como hizo hace más de medio siglo cuando, en un clima de guerra civil incipiente, Charles de Gaulle puso fin a la ruinosa guerra de Argelia y fundó la Quinta República que ha durado hasta hoy, pero los males que la achacan en la actualidad no se prestan a remedios tan sencillos.

Aun cuando Macron triunfe por un margen muy amplio, lo que muchos creen que es bastante probable, tendría que construir un bloque parlamentario dispuesto a apoyarlo, lo que no le sería del todo fácil, además de reanimar una economía que a su juicio necesita muchas reformas del tipo neoliberal que los sindicatos no suelen tolerar y enfrentar los desafíos truculentos planteados por el islamismo militante sin enojar demasiado a los aproximadamente seis millones de musulmanes que viven en su país.

En el Reino Unido y Estados Unidos, las víctimas de los cambios económicos de las décadas últimas y la soberbia progre se desquitaron al votar por el Brexit y Donald Trump. En Francia, la situación es mucho más confusa. Tanto Le Pen como Mélenchon, que sumaron más del 40 por ciento del electorado, se vieron beneficiados por la rebelión multitudinaria contra el establishment tradicional cuyos partidos, el Socialista y Los Republicanos neogaullista, fueron eliminados. ¿Y Macron? Puesto que ha hecho de la indefinición su credo personal y su partido, “En Marche”, no es más que una consigna, ya que aún no ha confeccionado un programa de gobierno, parecería que su popularidad relativa se debe a que, a pesar de haber sido por un rato el ministro de Economía del gobierno de Hollande, ha logrado brindar la impresión de no ser un político común sino un outsider, un joven de aspecto lindo que por su mera presencia será capaz de revitalizar una clase política agotada.

Pero, como está aprendiendo Trump, una cosa es elaborar una exitosa estrategia electoral que deja estupefactos a los políticos del montón y otra muy distinta gobernar con un mínimo de eficiencia sin la ayuda de los desplazados. Para hacerlo, un eventual presidente Macron no tendría más alternativa que la de aliarse con personajes que, mal que bien, representan el poder permanente francés, es decir, con los políticos y funcionarios que se sienten consustanciados con un statu quo que la mayoría de sus compatriotas quisieran dejar atrás cuanto antes, de ahí la fuga masiva hacia los extremos del espectro ideológico. Por no ser Le Pen, Macron ya cuenta con el aval de quien fue su jefe, Hollande, lo que podría perjudicarlo, y del conservador Fillon, que estaría en su lugar de no haber sido por un escándalo de corrupción protagonizado por su esposa que durante años cobró un sueldo estatal envidiable sin tener que ir a trabajar. A menos que el ex banquero tenga mucha suerte, el gobierno resultante podría ser una continuación del actual que, a juzgar por la jibarización del voto socialista, difícilmente pudo haber sido menos popular.