RAZONES VARIAS / Usted como yo

Usted, como yo, debe sentir eso que te pega ahí donde duele cuando, tan temprano, en el bar, terminás de tomarte un cortado, apartás la mirada del diario y ves la carita de una nena o de un pibito que no tiene más de ¿cinco?, ¿seis años?, que asoma apenas sobre el borde de la mesa y mira, sólo mira, y deja, sólo deja, un paquete de Carilina, y sigue, sólo sigue, callada, callado. Días más, días menos. ¿Qué le voy a contar que no sepa?

Usted, como yo, toma el subte, se enchufa los auriculares y sigue, solo, callado, atento a la pantalla, con una estampita de San Cayetano, una tijera, un set de cuatro biromes, una tira de Beldent, todo lo que aparece y desaparece sobre las piernas, como parte del viaje. A veces, en el bondi, toca ventanilla, y entonces, ya sabe cómo es. La cabeza se baja antes, decide caminar, se adelanta y nos espera al llegar. Ha visto, dice ella, hombres jóvenes durmiendo en los umbrales y familias con pibes viviendo bajo la Autopista. Sí, le digo, me digo, y sigo, solo, sigo. Días más, días menos. ¿Qué hacer?

Usted, como yo, sabe que andamos siempre a la búsqueda desesperada de la solución mágica. La vaca viva, la vaca muerta. Que hemos probado y confiado en todos los “ismos”. Podríamos ser, usted como yo, los protagonistas de la canción Ya no sé qué hacer conmigo, el tema del cuarteto de Nos... (...) “Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya hui, ya asumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí (...) y oigo una voz que dice con razón/vos siempre cambiando/ ya no cambias más/ y yo estoy cada vez más igual/ ya no sé qué hacer conmigo”.