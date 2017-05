RANDAZZO / Lanzamiento celestial

Algunos creen que la travesura escenográfica vulneró cierta confidencialidad y expuso a la Iglesia como si respaldara la postulación. Un atrevimiento de mal gusto que afectó al clérigo, quien redactó una carta despegándose de la jugada.

Para otros, en cambio, la introspección de Randazzo ante las cámaras y su interlocutor –“me siento obligado a presentarme” por el deterioro social, entre otras causas– responde a una comunión cierta de su nueva facción con elementos católicos vinculados a su socio en el emprendimiento electoral, Julián Domínguez, de llegada frecuente al Papa. Pero el lazo más certero con Francisco proviene del curita que escuchó la novedad del flamante candidato, un testigo estratégicamente elegido:. A este eclesiástico villero se lo reconoce como un favorito en el corazón del Sumo Pontífice por su labor en las villas y al que le concede una confianza especial cuando sugiere que las donaciones a la Iglesia y a los pobres se pueden canalizar a través de él, quien no pierde el dinero ni lo malgasta y, menos, se beneficia. Por supuesto, al preferido lo conoce de su anterior vida en Buenos Aires, de sus visitas a barrios carenciados y lo recibe en el Vaticano como una extensión de lo que debería ser la actividad misionera. Se le puede atribuir osadía poco escrupulosa a Randazzo, entonces, pero no falta de ingenio publicitario. Debe ser Pepe, para el Papa, uno de los transmisores más confiables de la situación social de la Argentina: vive en la villa, circula en un auto andrajoso, tiene un padre enfermo, fue asaltado en varias oportunidades y se convirtió en un blanco oscilante de los narcos.y describe penurias familiares al respecto. Ideal para un guión opositor. Comparte, además, criterios de otros hombres de mayor alcurnia en la Iglesia, activos de la propia Compañía de Jesús, críticos de presuntas reformas liberales, quienes admiten una práctica interesada del peronismo instalado en esos rincones humildes y devastados por la miseria y el paco, pero señalando que es la única expresión política que a través de punteros o caudillejos resuelve problemas cotidianos de la gente sin recursos.