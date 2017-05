La guerra por el relato

Hay una utopía de la verdad. Desde el principio de los tiempos, quien logra convencer a los demás de que posee la verdad tiene poder. El poder de contar lo que pasó y lo que está pasando. El poder de que, si sabe eso, quizá conozca el futuro.

Los periodistas cobran por buscar verdades. Los empresarios pagan por encontrarlas. Los políticos dan la vida por convencer a los demás de que ya las tienen.

Pero las verdades verdaderas son excepcionales. Lo que sucede es que, en el afán de descubrir verdades, lo que se suele obtener en el camino son interpretaciones. Verdad termina siendo lo que la mayoría cree que es, y las mayorías tienen el hábito de cambiar de opinión con el tiempo. Montesquieu decía que lo que es verdad en una época es error en otra.

En los Estados Unidos, el 11% está convencido de que el hombre nunca llegó a la Luna. En Venezuela, la mitad le creyó a Chávez cuando aseguró que su cáncer había sido inoculado por el imperio norteamericano. En la Argentina, durante años una parte de la población repetía que casi no había inflación, porque no podía creer que el Indec mintiera. Y otra parte aún piensa que Cristina no se recibió de abogada, aunque se haya demostrado lo contrario.