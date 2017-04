MARCHA DE ANTORCHAS CONTRA ALICIA KIRCHNER

Una multitudinaria manifestación se movilizó en la capital

Nacionales - Una numerosísima concentración de dirigentes gremiales, afiliados, jubilados y vecinos de la ciudad, se dio cita en el centro de esta capital y se movilizó a casa de gobierno con una antorcha encendida. A pesar de las bajas temperaturas y la hora en que se desarrolló la manifestación, el clamor popular fue para que la gobernadora se aparte de la función si no tiene la convicción de poder llevar adelante su gobierno. Al final, la Mesa de Unidad Sindical leyó un documento elaborado para la oportunidad.

No menos de cinco o seis cuadras, ocupaba la manifestación popular que se concentró en las calles Roca y San Martín, en Río Gallegos y de allí, con antorchas encendidas se dirigió frente a la casa de gobierno, donde hicieron una simbólica parada para reclamarle al gobierno por: Educación, Salud, Justicia y Salarios.

Otro de los párrafos salientes indicaba: “Sin sensibilidad por los chicos que van por la tercera semana del año sin clases, por el atraso irrecuperable de los conocimientos que no se imparten, ni el mínimo respeto por los padres que sufren la ausencia de los chicos en las aulas, este gobierno provincial ningunea al trabajador docente y no solo se niega a acordar salarios: ni siquiera cumple con el pago mensual de los sueldos de cada trabajador, haciendo de esa obligación una entelequia, un acto de la imaginación, porque los cajeros de los bancos siguen vacíos y ningún funcionario piensa en la estabilidad familiar de los maestros, como si los únicos con derechos a vivir dignamente fueran los que viven de la política”.

Luego de dedicarle unos párrafos al tema de la salud, la justicia y la falta de pago de salarios en tiempo y forma, el documento cerró diciendo: “Este no es un día más, no es una marcha más. El gobierno parece ajeno al dolor que imponen sus actos, su desidia, sus olvidos y sus procedimientos anticonstitucionales y socialmente repudiables. La marcha de las antorchas es para acercarle luz y que puedan pensar en función de todos nosotros. Si no lo logramos, al menos servirá para recordarles que más allá de su accionar oscurantista y perverso con el pueblo trabajador de Santa Cruz, somos capaces de iluminar nuestro propio camino en busca de la dignidad que ellos nos niegan”, concluyó el documento leído por la dirigencia sindical ante los manifestantes que se reunieron en casa de gobierno con cánticos, frases e improperios muy gruesos hacia la gobernadora Alicia Kirchner y todos sus funcionarios, entre ellos el Ministro de Economía, la titular del Consejo Provincial de Educación, algunos jueces provinciales y al Presidente de la Caja de Previsión Social.