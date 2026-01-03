NICOLÁS MADURO YA ESTÁ EN NUEVA YORK Y ES TRASLADADO A UNA PRISIÓN FEDERAL PARA ESPERAR EL PROCESO JUDICIAL

Parte del operativo de traslado de Nicolás Maduro a un centro de detención
ubicado en Brooklin. (Captura de video)
Mundo / Venezuela - Nicolás Maduro y Cilia Flores arribaron este sábado a Nueva York a bordo de un Boeing 757 (N874TW) vinculado al Departamento de Justicia de Estados Unidos, procedente de Guantánamo, Cuba. La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional Stewart, al norte del estado.
Pasadas las 17 (hora local), Maduro descendió del avión esposado, a fin de ser trasladado -según las primeras informaciones- hacia el Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en Brooklyn, donde permanecerían detenidos mientras avanza el proceso judicial.
El arribo a territorio estadounidense se produjo tras la captura de Maduro en el marco de un operativo encabezado por el Gobierno de Estados Unidos en Venezuela, un hecho que desató una fuerte conmoción política y diplomática a nivel regional e internacional.
En paralelo, este sábado un juez federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación ampliada contra el mandatario venezolano. La nueva imputación lo vincula a narcoterrorismo, tráfico de cocaína y alianzas con carteles del narcotráfico y grupos armados, y lo señala como presunto líder del denominado Cartel de los Soles.
El escrito judicial sostiene que, durante más de dos décadas, esa red criminal habría utilizado estructuras del Estado venezolano para facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. Por primera vez, la acusación también incluye a Cilia Flores y a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, elevando a seis el número total de imputados.
Los cargos contra Nicolás Maduro
La acusación tiene cuatro imputaciones principales:
Narcoterrorismo: Maduro habría usado el aparato estatal para facilitar el tráfico de drogas, aliándose con grupos como las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa y los Zetas, además de proporcionar protección logística y pasaportes diplomáticos a narcotraficantes.
Conspiración para importar cocaína: Se estima que entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela hacia EE.UU. bajo su gobierno.
Delitos con armas y artefactos destructivos: Incluye el uso de armamento militar para proteger las rutas del narcotráfico.
Uso de la droga como "arma" contra EE.UU.: La fiscalía sostiene que Maduro buscó "inundar" el país con cocaína como parte de una estrategia de confrontación.
Informe: Agencias
0 comments :
Publicar un comentario