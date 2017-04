La decisión de Carrió, con fecha de vencimiento

Avisó hace mucho que la decisión sobre su candidatura la daría a conocer después de Pascua y en el Gobierno especulaban con que este fin de semana no atendería el teléfono.

Con muchos en vilo sobre su futuro electoral, salió de su casa de campo y ‘despertó’ a sus seguidores con fotos y video. Y el domingo está invitada al almuerzo de Mirtha Legrand, mesa donde se cocina mucho más de política que lo que se come.

La agenda de Carrió no es apta para ansiosos. En su entorno solo dicen que se ocupará estos días de avanzar contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y que tal vez desempolve alguna denuncia contra la administración K. El otro tema fuerte, en ejercicio de la presidencia de la comisión de Relaciones Exteriores, será Venezuela. Macri desafió a la oposición parlamentaria a definirse a favor o en contra del autogolpe de Nicolás Maduro y el Tribunal de Justicia y ahora, con la ayuda de Carrió, podría buscar una declaración del Congreso para la convocatoria a elecciones en aquel país.

Las especulaciones sobre la postulación de la diputada en la Ciudad volvieron a tomar fuerza tras la salida de Martín Lousteau de la embajada de Estados Unidos. En ese escenario la estrategia sería buscar un triunfo contundente para Cambiemos (según anticipan la mayoría de las encuestas) y frenar al mismo tiempo el crecimiento político del ahora ex embajador. A Horacio Rodríguez Larreta no le conviene tener a Lousteau como adversario: todavía le pesa el ballottage en el que tuvo que enfrentarlo en 2015. Tal vez sí le convenga a la Casa Rosada que Lousteau compita contra Carrió, sobre todo si se tiene en cuenta que la suma de los votos, que las encuestas anticipan en ese escenario, de Cambiemos vs ECO, sería por lo menos 60%. La ecuación puede leerse de diferentes maneras: la versión más optimista es la que señala a ella y a él en el mismo interbloque en el futuro Congreso mientras que la menos optimista advierte sobre la poca confianza que les genera él. Suma en contra el enojo de funcionarios de la Casa Rosada con la “libertad de acción” que dio la UCR en varios distritos por lo que por ejemplo en Capital y Santa Fe habría enfrentamiento entre los socios de Cambiemos. Una solución alternativa, con menos chances, sería que Lousteau se presente como candidato a legislador porteño.