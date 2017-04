Entre la memoria y el olvido

De tomarse al pie de la letra los eslóganes vociferados por los miles de personas que colmaron la Plaza de Mayo para conmemorar, con un tufillo de nostalgia, el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, estamos por ver una repetición del terrorismo mesiánico que brindó a los militares un pretexto irresistible para apropiarse del poder e intensificar la “guerra sucia” que ya libraba el tambaleante gobierno peronista contra sus enemigos.

Además de insistir en que “Macri es la dictadura”, insinuando así que sería legítimo alzarse en armas contra lo que representa, los concurrentes reivindicaron la lucha contra los gobiernos de Juan Domingo e Isabel Perón de bandas nada democráticas como Montoneros y el ERP cuyos jefes, hay que decirlo, tenían mucho más en común con Jorge Rafael Videla y Emilio Massera que con quienes miraban azorados lo que sucedía en un país convulsionado por la violencia en que todos los días murieron asesinadas dos, tres o más personas conocidas en nombre de un proyecto político delirante. Se trata de algo que los memoriosos profesionales quisieran consignar al olvido.

Por fortuna, a pesar de sus muchas lacras, la Argentina de 2017 no es el país de 1976. Desde aquel entonces, mucho ha cambiado. Aunque en términos económicos se ha limitado a marcar el paso, en política ha evolucionado bastante. Las fuerzas armadas ya no constituyen un eventual poder fáctico y, lo que es más importante, se considera anacrónica la convicción, compartida por los terroristas, los mandos castrenses de otros tiempos, el Che Guevara y el gran timonel Mao de que “el poder nace de la boca del fusil”.

Así y todo, no cabe duda de que muchos siguen aferrándose a pautas que eran vigentes en una etapa que, en retrospectiva, les parece más sencilla que la actual y por lo tanto se prestaba a las interpretaciones maniqueas conforme a las cuales los militares y quienes los apoyaban encarnaban el mal y los terroristas el bien. En cierto modo, los que piensan de tal manera se asemejan a aquellos ex revolucionarios españoles que, al darse cuenta de que su proyecto totalitario no podría prosperar en un país que estaba en vías de democratizarse, decían que “contra Franco estábamos mejor”, pero ellos comprendían que sería peor que inútil tratar de recrear la España inmanejable de la primera mitad del siglo pasado.

Por ahora cuando menos, los tentados por el sueño de una lucha armada contra un statu quo que para ellos es asfixiante parecen más interesados en las vicisitudes de la “batalla cultural” que en buscar soluciones concretas para los problemas del país. Será por tal razón que, como miembros de una secta religiosa muy dogmática que no permite que nadie se aleje un solo milímetro de los textos sagrados, los resueltos a mantener viva lo que llaman “la memoria”, han hecho de un número un artículo de fe. Desde su punto de vista, es propio de herejes viles señalar que, según la Conadep y todas las investigaciones posteriores, hubo menos de 10.000 desaparecidos, no los 30.000 de la versión militante.

Es tan fuerte su apego al guarismo sacrosanto que por sus propias razones confeccionaron los deseosos de subrayar el horror de un baño de sangre que no sólo era ilegal sino también innecesario, ya que en 1976 la guerrilla no estaba en condiciones de tomar el poder para entonces emular a sus equivalentes genocidas de otros países, que muy pocos se atreven a cuestionarlo. Funcionarios y simpatizantes del gobierno macrista que, como es natural, no quieren correr el riesgo de verse acusados de estar a favor de la dictadura –la auténtica, se entiende, no la fantasmal que denuncian Cristina y sus secuaces más exaltados–, pero son reacios a cohonestar lo que saben fue un invento propagandístico, se han acostumbrado a distinguir entre lo que suponen es la verdad genuina y lo que dicen es otra verdad, una simbólica o emblemática que ninguna persona decente trataría como una mentira porque, dicen, merece respeto.