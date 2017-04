EE.UU LANZA MÁS DE 50 MISILES CONTRA SIRIA

Fue como represalia contra el gobierno sirio por el ataque

Mundo - Estados Unidos disparó decenas de misiles Tomahawk (misiles crucero) contra territorio sirio como represalia por el ataque con armas químicas ocurrido esta semana contra civiles, dijeron funcionarios estadounidenses.

Los medios estadounidenses informaron que fueron lanzados más de 50 misiles desde buques de guerra en el Mediterráneo, que tuvieron como blanco una base aérea del gobierno de Bashar al-Assad.

Trump le había pedido información sobre las opciones militares en el conflicto en Siria a su secretario de Defensa, James Mattis, y no anunció los ataques con antelación, aunque él y el secretario de Estado Rex Tillerson, además de otrs funcionarios de seguridad nacional, intensificaron sus advertencias al gobierno sirio durante todo el día.

"Pienso que lo que ocurrió en Siria es un crimen verdaderamente indignante y no debió ocurrir, no se debió permitir que ocurriera'', dijo Trump a reporteros en el avión presidencial Air Force One cuando se dirigía a Florida, antes de una reunión con el presidente chino Xi Jinping.