Docentes / Ordenan convocar a paritaria nacional

Una jueza hizo lugar a cautelar presentada por UDA.

Nacionales - La jueza en lo Laboral Dora Temis dictó este jueves una medida cautelar que ordena la convocatoria a una paritaria nacional docente, tal como venían reclamando los gremios del sector. La medida fue adoptada en el marco de una acción iniciada por la Unión Docentes Argentinos (UDA) y exige que la situación se concrete en menos de cinco días.

La orden llega en medio del paro general al que la mayoría de docentes adhiere y un día antes de una nueva reunión para definir la continuidad del plan de lucha del sector.

Minutos después de dar a conocer la noticia, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, aseguró que "el fallo no es propio de la Justicia". "Vamos a apelar. Hay animosidad. Los fundamentos del fallo no se comprueban, no hay incumplimiento de la ley", advirtió en diálogo con el