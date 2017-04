“Cristina no entiende mucho de economía”

El martes pasado Cristina aseguró por Twitter que "la política económica de Macri está fundiendo a todas las provincias" y puso varios ejemplos como el de San Juan y Salta. En este último caso explicó que "Salta presentó un presupuesto 2016 de prácticamente déficit cero, pero hasta noviembre acumulaba un déficit de $1000 millones".

En las provincias los medios locales se hicieron eco de las denuncias de la expresidenta y apuntaron en algunos casos al gobernador de cada jurisdicción por la pasividad ante el vaciamiento que acusó Cristina.

"Esas fueron opiniones de la expresidenta de la Nación, que mucho de economía no entiende, así está el país justamente, por las opiniones de ellos, por cómo gobernaron la Argentina", disparó Urtubey, que fue aliado de Cristina desde el primero hasta el último de los 2920 días que duró su gobierno.

El salteño, que demostró otra vez su buena sintonía con el Gobierno de Cambiemos, dijo que los dichos de Cristina no tienen absolutamente nada que ver con lo que pasa en Salta y explicó al respecto que "si se toma arbitrariamente el mes de noviembre no se entiende que firmamos un convenio con el gobierno nacional que empezó a devolver parte de lo que nos debía a través de financiamiento, o sea, se acuerda con el tema de la famosa cuestión del ANSES y de AFIP por lo cual ahí prácticamente eran 1200 millones de pesos con lo cual no tiene absolutamente nada que ver".