Trump entrega a Macri archivos desclasificados de la dictadura

Nacionales / Mundo - El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le entregó este jueves a Mauricio Macri, "una amplia partida de documentos desclasificados relacionados con los abusos en materia de derechos humanos en la Argentina durante la dictadura militar", indicó una declaración conjunta de ambos mandatarios.

El material incluye unas 3.300 páginas de documentos de inteligencia y del Departamento de Estado recientemente desclasificados.

Según el National Security Archive (NSA) -una institución no gubernamental con sede en la Universidad George Washington que se dedica a sacar a la luz papeles confidenciales acumulados durante décadas por los distintos gobiernos estadounidenses-, los nuevos documentos desclasificados incluyen un nuevo examen de 857 archivos que habían sido previamente retenidos, en forma total o parcial, durante la desclasificación pionera hecha en 2002 por el Departamento de Estado. Además, figuran 119 documentos de inteligencia de alto nivel, que habían sido seleccionados para incorporarse en dos capítulos de un próximo volumen del Foreign Relations of the United States (FRUS) –el registro oficial del Departamento de Estado sobre la política exterior estadounidense– sobre América del Sur entre 1977 y 1980. Los archivos ya están disponibles para su consulta online en la página web de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, “IC on The Record”.