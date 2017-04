Carrió y Macri, el corazón de la nueva dialéctica del poder

Es acaso la dirigente más interesante y compleja de este momento histórico. Mientras la cúpula del Gobierno se zambulle en la polarización con el kirchnerismo, Carrió elude la tentación fácil de pegarle a Cristina cuando está en el suelo -faena menor que le regala a Stolbizer- y va por el poder real: el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Nunca menos.

Carrió, la loca, la mujer con los patitos desalineados, la eterna víctima de la cama solar, la platinada furiosa de túnicas y crucifijos -hoy moderados-, pelea en la franja alta del poder, donde el aire apenas llega: Transita entre Macri, el Papa Franciso y Lorenzetti. Se distrae un poco para recibir a Vidal, Larreta o Monzó y jugar a las escondidas con la ansiedad de sus interlocutores y vuelve a las alturas. Sale y entra de la Justicia, del Congreso, de lo electoral.

Con casi nada de poder en términos de acumulación primitiva de cargos y territorios, tiene en un puño a toda la coalición oficialista, que contiene el aliento esperando que anuncie en que distrito va a jugar: Si es provincia de Buenos Aires explota todo, exageran. Pero no hay nadie en el Gobierno desplegando una estrategia para evitar ese final no deseado. Miedo y deseo. Nada más.

Ella le fija límites al Presidente. No al revés. Ella decide qué se negocia y qué no. Lorenzetti no es negociable. Angelici tampoco. Los conflictos de interés de Macri, sí. Los chanchullos de Quintana, depende. Su desprecio hacia Durán Barba, no. Y así va tejiendo un cerco. Con el Presidente adentro. No está claro cuándo le hace más daño, si cuando lo defiende o cuando lo cuestiona. En rigor, son hebras de distinto color, de la misma madeja que va rodeando la Casa Rosada.