Afirman que en Semana Santa se detuvo la caída del turismo interno

Según CAME, 2.280.000 personas viajaron por la Argentina, generando ingresos directos por $5.071 millones.

Nacionales - Semana Santa marcó un quiebre para los alicaídos números del turismo. Por primera vez en el año, los turistas que eligieron vacacionar en el país estuvieron en línea con los que lo habían hecho el año pasado. Es el primer fin de semana largo que no marca caídas interanuales.

Según informó la Confederación Argentina de Medianas Empresas (CAME), "entre el miércoles 12 y el domingo 16 de abril, 2.280.000 personas viajaron por la Argentina, generando ingresos directos por $5.071 millones en las ciudades que conforman el circuito turístico nacional". Hubo casi la misma cantidad que el año pasado a pesar del éxodo hacia países como Chile, Paraguay y Brasil.

"La cantidad de turistas que se trasladaron por la Argentina este año se mantuvo en los mismos niveles del año pasado, a pesar del éxodo de gente hacia países como Chile y Paraguay en busca de precios más competitivos, y también hacia Brasil y Uruguay. A Santiago de Chile la demanda de vuelos en Aerolíneas Argentinas creció 142% frente al mismo feriado del 2016 a los que se suman más de 30 mil viajeros que cruzaron por vía terrestre desde Mendoza, 7 mil que lo hicieron por el paso de Agua Negra en San Juan, y entre 7 y 9 mil que atravesaron la frontera por Santa Cruz. De igual forma, hay que destacar la cantidad de chilenos que eligieron vacacionar en Argentina" agregó el informe de CAME.

De acuerdo con los cálculos de la entidad empresaria, los casi 2,3 millones de turistas nacionales permanecieron en promedio 3,2 días en su destino, ligeramente menos que el año pasado (3,3 días) y por día desembolsaron $695 per cápita, un 28,7% por encima de 2016. Estos números se alcanzaron gracias al clima primaveral, que estimuló al 30% de los viajantes, que se decidieron a hacer una escapada a último momento y pese a que "el turista fue muy moderado y cuidó sus gastos", en especial en el rubro gastronomía.

Para aquellos que eligieron pasar el día afuera, el gasto promedio fue de $215 por persona. Así, en el fin de semana largo se movilizaron $5.071 millones, 25% más que los $4.045 millones. Este aumento no llega a compensar la inflación, pero particularmente en el rubro ventas minoristas, CAME no registró caídas. De esta forma, el consumo de bienes y servicios quedó prácticamente igual que en la Semana Santa de 2016, pese a que en aquella ocasión había marcado una caída del 2,5%.