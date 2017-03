Un año en que viviremos en peligro

Parecería que la costumbre nacional de celebrar elecciones importantes en octubre o noviembre hace que las campañas duren ocho meses o más, lo que no sería el caso si el “año electoral” terminara en abril. En tal caso, se trataría de intervalos hiperpolitizados relativamente breves, como los que suelen darse en Europa, no de etapas larguísimas en que distintas facciones presionan cada vez más para conseguir ventajas sin preocuparse demasiado por las consecuencias para el país en su conjunto.

Como pudo preverse, el torneo político arrancó con puntualidad el primer día de marzo. No bien llegaron a su fin las vacaciones de verano, los sindicatos docentes pusieron en marcha su rutinario plan de lucha y otros decidieron que les convendría iniciar los suyos, asegurando así que la temporada se iniciara con un estallido de protestas que amenazan con continuar hasta el 22 de octubre, lo que es una pésima noticia para el gobierno de Mauricio Macri.

A esta altura, tanto sindicalistas como Roberto Baradel, como los muchos maestros que participaron de la imponente manifestación callejera del lunes pasado entenderán muy bien que sería un auténtico milagro que su militancia les trajera beneficios concretos. A lo sumo, habrá contribuido a apurar la migración desde la escuela pública a instituciones privadas. También serán magras las eventuales ventajas conseguidas por los afiliados merced a la marcha multitudinaria de la CGT peronista que, presionada por matones kirchneristas e izquierdistas, ya está planeando los próximos paros nacionales. Si para complacerlos Macri prohibiera los despidos y optara por el proteccionismo autárquico, emulando a Cristina que no quería que entrara un solo clavo foráneo, los jefes sindicales no tardarían en encontrar nuevos pretextos para reanudar los ataques.

Desgraciadamente para los macristas, parecería que el país ha regresado a su versión particular de la normalidad que se caracteriza por la negativa a abandonar el modelo corporativista que fue consolidado por Juan Domingo Perón. Dicho modelo tiene raíces muy profundas; se remontan a los días del imperio español. Asimismo, si bien no le gustan para nada los resultados, lo defiende la Iglesia Católica. Esperaban Macri y sus colaboradores que una mayoría sustancial, alarmada por lo hecho por los kirchneristas y, más aún, por la catástrofe a un tiempo grotesca y trágica que está sufriendo Venezuela, coincidiría en que ha llegado la hora de reemplazarlo por otro un tanto menos arcaico, pero subestimaban la tenacidad de los comprometidos con el orden ya tradicional.

Con la excepción de los kirchneristas y ciertas sectas izquierdistas de mentalidad decimonónica, las agrupaciones opositoras no plantean alternativas genuinas al proyecto macrista. Algunos detalles aparte, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y otros pesos pesados del peronismo presentable son partidarios del rumbo elegido por entender que sería peor que inútil seguir por el reivindicado por generaciones de populistas. Con todo, puesto que ser oficialista ya no les supondrá ganancias, critican al Gobierno por la torpeza que le atribuyen, por todos aquellos “errores no forzados” que a su juicio comete a diario por no comprender muy bien cómo funcionan las cosas en el país. Aunque la estrategia que han elegido a menudo parece mezquina o, como dice Macri, “oportunista”, andando el tiempo podría brindarles los resultados esperados.