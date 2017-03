Se alquilan sindicatos

Del silencio cómplice a la acción combativa, el historial reciente de los sindicatos complica la legitimidad

Que el juez federal Claudio Bonadio citó a Cristina para opacar la marcha de la Confederación General del Trabajo, que en la CGT ya sabían de la fecha y la armaron el mismo día para que Cristina no se cuelgue de las tetas de los compañeros. La teoría del huevo y la gallina también aplica a esta jornada tristemente célebre. Y digo tristemente porque los motivos que llevaron a la huelga muestran una vez más que todos somos pasibles de ser utilizados con fines políticos.

Desde el gobierno afirman que la movilización obedece a motivos políticos. No hay dinero que pueda pagar tanta sabiduría. Lo cierto es que, más allá de cualquier tipo de consideración sesuda, nadie entiende de dónde salieron los manifestantes al mediodía de un día hábil si no hubo huelga general y en la marcha eran todos trabajadores sindicalizados. Del mismo modo, da para pensar a quién notificaron de una huelga de facto los trabajadores de la sanidad, que dejaron muchos hospitales con un servicio mínimo de guardia.

Dependiendo de a quién se le preguntase entre los manifestantes, los motivos de la marcha variaron entre la exigencia del cierre a las importaciones que vienen a eliminar puestos de trabajo –porque cazar en el zoológico es un derecho adquirido por el empresariado que sólo produce si tiene clientela cautiva– o porque “el gobierno tomó el camino económico que no compartimos”, como si eso no fuera una verdad tan obvia como que para eso fueron votados.

La falta de voluntad democrática de los que no se encuentran en el poder no es una afirmación caprichosa. Sólo así puede entenderse que entre las personas que reclamaban por el cierre a las importaciones se encontraran los gremios del personal de entidades deportivas y del personal civil de la Nación, cuyos puestos de trabajo se encuentran lejos de ser reemplazados por algún oficinista taiwanés.

Hugo Yasky, titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) no sólo estuvo tan cerca del kirchnerismo que terminó por dividir a la CTA entre una oficialista (en la que se quedó muy cómodo) y una opositora al kirchnerismo. También es el vicepresidente de Nuevo Encuentro, el partido de Martín Sabbatella que tiene que agradecer la existencia del MILES de Luis D’Elía para no ocupar el último eslabón de lo que queda del kirchnerismo. Junto a él también se encuentra Pablo Micheli, quien encabezó la CGT antikirchnerista durante los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y luego de comerse varios aprietes y amenazas, hoy se encuentra marchando con sus victimarios.

No es muy distinta a la situación dentro de la histórica CGT, que hoy es comandada por un triunvirato en el que dos de sus integrantes (Carlos Acuña y Héctor Daer) cumplen el doble rol de también ser legisladores por el Frente Renovador de Sergio Massa. Cuando fueron a buscar el “apoyo” de los partidos, consiguieron automáticamente el del Frente Renovador al que pertenecen –podrían haberse ahorrado los viáticos, el café y las masitas y hacerlo por teléfono– y luego consiguieron el apoyo de la conducción nacional del Partido Justicialista, que hoy representa a tanta gente como lo puede hacer José Luis Gioja. El excandidato a gobernador Aníbal Fernández pasó por la marcha y quiso sumarse al palco de la CGT. Lo echaron. Fernando Espinoza, presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, también se hizo presente en la manifestación. El exintendente de La Matanza argumentó que espera que Mauricio Macri “tome nota de la manifestación y cambie el rumbo económico”. Otro que supone que si la democracia no le cumple los deseos, la fuerza puede suplirla.

Es curioso cómo el modelo sindical se ha ido desgastando a sí mismo. Hasta hace no muchos años, eran pocos los trabajadores que no se encontraban afiliados a algún sindicato. Hoy, el mayor problema con el que cuentan los gremios es la falta de afiliados, la cual suplieron con los aportes obligatorios a las obras sociales sindicales. Muchas de ellas ya ni siquiera prestan servicios y derivan los aportes a prepagas privadas. Combatiendo a no todo el capital. Por si fuera poco, el peronismo kirchnerista exige a los sindicatos una huelga –que, finalmente, confirmaron en el acto de hoy– demostrando una vez más que en su ADN está el dogma de que los sindicatos son la fuerza de choque del peronismo. Porque “los sindicatos son de Perón”. A lo largo del kirchnerismo fueron los principales hacedores de paritarias nacionales siempre por debajo de la inflación real y se convirtieron en la fuerza de choque de cualquier protesta que quisiera copar la calle, aunque en el medio se cargaran algún que otro Mariano Ferreyra. Una vez muerto Néstor Kirchner, cuando a Hugo Moyano se le ocurrió plantear su disconformidad con la gestión de Cristina, fueron los propios peronistas por entonces oficialistas quienes calificaron al camionero de gorila, golpista y desestabilizador. Con la llegada de Mauricio Macri, Moyano dio un paso al costado. Hoy, sus hijos sentados en el escenario del acto central, fueron testigos de cómo quienes los insultaron durante años, cantaban “vamos a volver” en sus propias caras mientras acompañaban a los que reclamaban legalmente lo que callaron durante años. No es que uno esté feliz de la vida con la situación económica actual, ni con la merma del poder adquisitivo, ni con la reactivación que nunca llega. Pero tampoco hace falta tamaña amenaza: ¿A qué quieren volver? ¿A la recesión negada? Así terminaron: con la izquierda reclamando una fecha concreta de paro mientras gritaban “traidores” y la cúpula de la CGT se tenía que esconder. Unión de los trabajadores a la argentina.