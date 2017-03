Los números de la pobreza y la larga mano vaticana

Durante los sombríos años en que se destruyó el Estado en nombre de su reconstrucción y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se transformó en una agencia de publicidad del Gobierno, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) cumplió una invalorable labor: la de ofrecer a la sociedad argentina índices confiables de pobreza frente a un gobierno que decía que contar el número de pobres era estigmatizante, al mismo tiempo que anunciaba que eran menos que en Alemania.

La sociedad argentina guarda desde entonces una indudable deuda de gratitud con la UCA y con el director del Observatorio, doctor Agustín Salvia. Ahora bien, algunos acontecimientos confusos han ocurrido con las estadísticas del Observatorio desde la asunción de Cambiemos, y, Amicus Plato sed magis amica veritas, considero necesario relevarlas en beneficio de la mejora del método, la transparencia y la verdad.

Se trataba de una proyección y no de un dato, pero el perionismo no la dejó pasar. "Para la UCA, la pobreza saltó a 34,5% en el primer trimestre", tituló un chiquito de este lado. "Crece la pobreza y alcanza a más de un tercio de los argentinos", el grandote de más allá. Y. Quienes señalamos la irresponsabilidad de hacer proyecciones sobre temas tan delicados en vez de elaborar datos fehacientes pasamos a formar parte del campo antinacional y antipopular, pero la realidad confirmó nuestros temores: un mes después, el Observatorio de la UCA corrigió el tiro. La estimación de la pobreza, para abril de 2016, era del 32,6 por ciento. Nótese que el número deja dos alternativas: o se había verificado una reducción espectacular de la pobreza de dos puntos en un solo mes, o el valor de 34,5% de marzo, presentado como una subestimación y un piso, había sido una exageración, y mayúscula: los 5,5 puntos de aumento desde diciembre 2015 habían sido en realidad 3,6; una sobreestimación del 60% del aumento real.

Podrá decirse que dos puntos no cambian demasiado, pero dos puntos porcentuales de pobreza son, en Argentina, casi un millón de pobres más o menos. Podrá decirse que dos puntos no cambian demasiado, pero la obligación de todo encuestador serio es no cometer errores del 60% o, al menos, pedir disculpas si los cometió. Nada de eso sucedió, sino todo lo contrario.. Por su parte, en el último informe del Observatorio de la UCA, que tanta repercusión tuvo, la estimación errada del 34,5% no figura siquiera. Ni las disculpas del caso, desde ya.