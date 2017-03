Patafísica japonesa

Japón es un país increíble. Todo lo que no sea literatura es perfecto: autos, motos, trenes, productos de alta tecnología, gadgets de todo tipo, Lucy Liu. Perdón, acá me dicen que Lucy Liu es de origen chino, así que corrijo, la perfección es china.

Con toda seguridad los cultores afrancesados de esa ciencia de las soluciones imaginarias llamada patafísica van a enojarse conmigo.

Ya ha pasado otras veces que por temas tan pueriles como los que aquí se tratan me han llegado cartas (¡firmadas!) con amenazas de muerte o, peor aún, promesas de envío de novedades de alguna editorial independiente argentina. Correré el riesgo, no me importa. Desde los años 80 surgió en el país del sol naciente (por si no lo saben, la historia es larga, pero el eufemismo que reemplaza a Japón deriva de un problema de audición de Marco Polo; más o menos fue eso) la costumbre (en realidad primero fue la idea, luego la costumbre) de inventar objetos casi completamente inútiles, dispositivos por lo general pequeños, prácticos y novedosos que son al mismo tiempo absurdos y geniales. Se llama el arte del chindogu, que en japonés significa “cosas raras” o “cosas extrañas”, y su inventor fue Kenji Kawakami, fundador de la International Chindogu Society y autor de varios libros sobre el tema. Hablé de objetos “casi” completamente inútiles porque entre los chindogu figura también la primera versión del palo extensible para selfies, realizado en los años 80 por el fotógrafo e ingeniero Hiroshi Ueda después de que un niño al que le había pedido que le sacara una foto se había escapado a la carrera con su máquina fotográfica.