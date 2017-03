EMPRESARIOS Y GOBIERNO / Modus operandi

Hombres de negocios repiten formas de vincularse con

Para una novela de intriga. Argumento: descubrir el motivo que preside la costumbre de ciertos empresarios, con un mismo tipo de negocios, prácticas e intereses en su relación con el Estado, que decidieron incursionar fuera de sus rubros y comprar bancos. O un banco para dedicación exclusiva de ellos. Excusas: ambición expansiva, captura de nuevos mercados, reducción de costos y razones varias que escapan a la fertilidad imaginativa del ciudadano.